UP Politics: ‘किसी परिवार की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है BJP’, बासित अली ने समाजवादी पार्टी पर भी साधा निशाना

बासित अली ने कहा कि पार्टी में किसी व्यक्ति का पद या दायित्व बदल सकता है, लेकिन कार्यकर्ता के तौर पर उसका मूल काम वही रहता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के सभी लोग समाज सेवा, जनकल्याण और गरीब कल्याण के लिए काम करते हैं।उन्होंने कहा कि देश को मजबूत बनाने और राष्ट्रवाद की भावना के साथ काम करना पार्टी के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। उनके मुताबिक, बीजेपी में पद से ज्यादा व्यक्ति की इच्छा और समाज तथा देश के प्रति उसका नजरिया मायने रखता है।