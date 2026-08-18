विनोद तावड़े बने यूपी के प्रभारी, 2027 चुनाव के लिए BJP ने सौंपी कमान

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी पहली बड़ी राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी है। इस नई टीम में युवा जोश और अनुभवी नेताओं का शानदार संतुलन देखने को मिल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव की बड़ी जिम्मेदारी मिली है जबकि पूर्व आरएसएस नेता राम माधव और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अब पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होंगे। बीएल संतोष संगठन महामंत्री और अनिल बलूनी मीडिया प्रभारी के पद पर बरकरार हैं जबकि सोशल मीडिया की कमान छत्तीसगढ़ के दीपक म्हास्के को सौंपी गई है।