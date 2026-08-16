‘2014 में कितना था भारत का क्षेत्रफल’, अखिलेश यादव का BJP पर हमला बोले- परिसीमन नहीं, सीमाओं की सुरक्षा ज्यादा जरूरी

अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अकेले मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। विकास के दावों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कानपुर एक्सप्रेसवे की हालत इतनी खराब है कि उसमें बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसके साथ ही भाजपा के पौधरोपण अभियान पर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग बड़े-बड़े दावे करते हैं कि उन्होंने 300 करोड़ पेड़ लगा दिए हैं। उन्हें जनता को यह बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने इतने सारे पेड़ कहां लगाए हैं क्योंकि जमीन पर कुछ नजर नहीं आता?