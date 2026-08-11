‘पहले पूर्वांचल में माफिया और मच्छर थे, अब दोनों नहीं दिखते’, CM योगी बोले- विकसित भारत के लिए विकसित UP जरूरी

CM Yogi on Purvanchal Development: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित एक कार्यक्रम में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बदलता पूर्वी उत्तर प्रदेश विषय पर आयोजित इस कॉन्क्लेव में सीएम योगी ने कहा, 'एक समय था जब पूर्वांचल की पहचान माफिया और मच्छर से होती थी लेकिन, आज अगर आप इन दोनों को खोजने निकलेंगे तो ये कहीं दिखाई नहीं देंगे।' उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकारों के समय 'वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया' का चलन था लेकिन आज उत्तर प्रदेश की पहचान 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' से होती है।