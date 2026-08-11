गोरखपुर में CM योगी ने दी ग्रीन सिटी रोड की सौगात, कहा- शहर में लगातार बन रहे हैं सड़क और फ्लाईओवर

गोरखपुर में सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पिछले एक महीने के भीतर यह तीसरी बड़ी सौगात है। इससे पहले 11 जुलाई को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 690 करोड़ रुपये की लागत से बनी भटहट बांसस्थान फोरलेन सड़क का लोकार्पण किया था। इन सड़कों के बनने से मुख्य मार्गों पर यातायात का भारी दबाव कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान जगह-जगह स्कूली बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर सीएम योगी के स्वागत के लिए खड़े नजर आए। आखिर में मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दीं।