गोरखपुर के सेंट एंड्रयूज कॉलेज में 18 शिक्षक हटाए गए, फैशन डिजाइनिंग की कक्षाएं भी बंद

Gorakhpur College News: गोरखपुर के सेंट एंड्रयूज कॉलेज में 18 शिक्षकों को हटाए जाने के बाद विवाद बढ़ गया है। कॉलेज प्रशासन ने 13 शिक्षकों को खराब प्रदर्शन, एक को महाविद्यालय विरोधी गतिविधियों और चार के मामलों को न्यायालय में विचाराधीन बताया है। वहीं, फैशन डिजाइनिंग की कक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। शिक्षकों की बहाली और अन्य मांगों को लेकर छात्र संयुक्त संघर्ष समिति ने आंदोलन की चेतावनी दी है। दूसरी ओर, कॉलेज प्रशासन ने प्रस्तावित प्रदर्शन को भ्रामक बताते हुए आंदोलन की अनुमति नहीं दी है।