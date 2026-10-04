यूपी में विपक्षी गठबंधन का नया सियासी समीकरण, मौर्य की एंट्री से सपा-कांग्रेस के बीच बढ़ी ‘स्पेस’ की लड़ाई

मौर्य प्रकरण ऐसे समय सामने आया है, जब सपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच सार्वजनिक बयानबाजी ने गठबंधन के भीतर असहजता को उजागर किया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा सांसद इकरा हसन के बीच सीटों और भाजपा से मुकाबले की क्षमता को लेकर तीखी बयानबाजी हो चुकी है।

यह विवाद सिर्फ दो नेताओं के बीच मतभेद तक सीमित नहीं है। इसके पीछे पश्चिमी यूपी में दोनों दलों के राजनीतिक प्रभाव और आगामी सीट बंटवारे में अपने-अपने दावे मजबूत करने की कोशिश भी जुड़ी है।

अब मौर्य की एंट्री ने इस लड़ाई को एक और स्तर दे दिया है। पश्चिमी यूपी में राजनीतिक हिस्सेदारी के सवाल के साथ अब प्रदेशभर में पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व का सवाल भी गठबंधन की बातचीत में शामिल हो गया है।