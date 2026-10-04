अखिलेश के अयोध्या दौरे पर SP और BJP आमने सामने, केंद्रीय राज्य मंत्री बघेल बोले- दर्शन करना उनका निजी फैसला

वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने अयोध्या दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया। राजीव राय ने कहा कि, "अयोध्या में जो चोरी और भ्रष्टाचार हो रहा था उसे पकड़ने की समझ भगवान राम ने ही अखिलेश यादव को दी थी। उन्होंने दावा किया कि सपा प्रमुख ने ही उस चोरी का पर्दाफाश किया। राय ने आगे कहा कि अब जब वहां से कुछ दोषियों को हटा दिया गया है तो इस बात की पूरी संभावना है कि अखिलेश यादव भगवान राम के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या जा रहे हैं।"