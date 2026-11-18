Lucknow Aishbagh Slum Fire Accident: लखनऊ के ऐशबाग इलाके में बुधवार शाम एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास बनी कई झुग्गियां भी इसकी चपेट में आ गईं। आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार करीब 4 किलोमीटर दूर से दिखाई दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग बुधवार शाम करीब 4 बजे लगी। गोदाम से धुआं उठता देखकर स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया।