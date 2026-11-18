सपा नेता आजम खान (PC: IANS)
Azam Khan Released: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान करीब 11 महीने बाद बुधवार को जेल से बाहर आ गए। गाजियाबाद की डासना जेल में बंद आजम की रिहाई का परवाना शाम करीब 4:30 बजे जेल पहुंचा। जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। पिता को लेने उनके दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला जेल पहुंचे। रिहाई की खबर मिलते ही जेल के बाहर समर्थकों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि 600 से ज्यादा समर्थक उनके स्वागत के लिए पहुंचे। आजम खान की मुंहबोली बेटी एकता कौशिक भी जेल पहुंचीं।
जेल से बाहर आते ही उनके बेटों और वहां मौजूद समर्थकों ने आजम खान का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने भावुक होकर कहा कि, "टाइगर इज बैक।" अब्दुल्ला आजम ने कहा कि मेरे पिता टाइगर हैं और टाइगर कभी हारता नहीं है। उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में रखा गया था लेकिन आज अदालत ने उन्हें न्याय दिया है। टाइगर इज बैक और अब वह फिर से जनता के बीच होंगे।
आजम खान की रिहाई का परवाना बुधवार शाम करीब 4:30 बजे गाजियाबाद की डासना जेल पहुंचा। इसके बाद जेल प्रशासन ने सभी जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी की और उन्हें रिहा कर दिया। जेल के बाहर आजम के 600 से ज्यादा समर्थक उनके स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इससे पहले 31 अक्टूबर को भी आजम खान रामपुर जेल से बाहर आए थे लेकिन ईडी ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया था जिसके बाद से वह डासना जेल में ही बंद थे।
दूसरी ओर बुधवार सुबह ही ED आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। ED ने इस मामले में तुरंत सुनवाई की मांग की थी जिस पर जज ने ED को फटकार लगाई। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि इतनी जल्दी क्या है आजम को जमानत पर रहने दीजिए कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ED ने हाईकोर्ट की उन टिप्पणियों पर सवाल उठाया, जिनमें गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में नहीं बताए जाने और कार्रवाई के पीछे गलत मंशा होने की बात कही गई थी। एजेंसी ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के साथ यथास्थिति बनाए रखने की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने के बजाय मामले को अगले दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दी।
बड़ी खबरेंView All
गाज़ियाबाद
उत्तर प्रदेश