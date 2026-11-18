दूसरी ओर बुधवार सुबह ही ED आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। ED ने इस मामले में तुरंत सुनवाई की मांग की थी जिस पर जज ने ED को फटकार लगाई। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि इतनी जल्दी क्या है आजम को जमानत पर रहने दीजिए कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ED ने हाईकोर्ट की उन टिप्पणियों पर सवाल उठाया, जिनमें गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में नहीं बताए जाने और कार्रवाई के पीछे गलत मंशा होने की बात कही गई थी। एजेंसी ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के साथ यथास्थिति बनाए रखने की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने के बजाय मामले को अगले दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दी।