‘अब सिर्फ कोर्ट पर भरोसा’, आजम खान से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव का बयान, बोले- भाजपा सरकार में हो रहा उत्पीड़न

आजम खान से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में आजम खान का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। शिवपाल ने कहा कि अभी हम आजम खान से मिल कर आ रहे हैं। आजम खान के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है। अब केवल कोर्ट पर यकीन है और कोर्ट ही उनको राहत देगी, मदद करेगी। शासन, प्रशासन लगातार उत्पीड़न कर रहा है। सभी मुकदमें झूठे हैं। उनका दोष केवल इतना है कि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई दूसरा वे मुसलमान हैं जिसकी वजह से उनके साथ अन्याय हो रहा है।