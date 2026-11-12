‘अब सिर्फ कोर्ट पर भरोसा’, आजम खान से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव का बयान, बोले- भाजपा सरकार में हो रहा उत्पीड़न

आजम खान से मिलने के लिए सपा नेता शिवपाल यादव जेल में पहुंचे (Photo IANS)
UP Politics: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मिलने सोमवार सुबह पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव डासना जेल पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब दो घंटे तक बातचीत हुई। जेल से बाहर आने के बाद शिवपाल ने आजम खान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई और भाजपा सरकार पर उनके उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब केवल कोर्ट से ही राहत की उम्मीद है। शिवपाल ने यह भी कहा कि अगर 2027 में सपा की सरकार बनती है तो जेल में जाली के जरिए मुलाकात करने की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी।
शिवपाल यादव सोमवार सुबह करीब 9 बजकर 40 मिनट पर डासना जेल पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने जेल अधिकारियों से मुलाकात की। करीब 10 मिनट तक जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें आजम खान से मिलने की अनुमति मिली। दोनों नेताओं के बीच लगभग दो घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान शिवपाल ने आजम खान का हालचाल जाना। उनके परिवार और दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई, हालांकि मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।
आजम खान से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में आजम खान का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। शिवपाल ने कहा कि अभी हम आजम खान से मिल कर आ रहे हैं। आजम खान के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है। अब केवल कोर्ट पर यकीन है और कोर्ट ही उनको राहत देगी, मदद करेगी। शासन, प्रशासन लगातार उत्पीड़न कर रहा है। सभी मुकदमें झूठे हैं। उनका दोष केवल इतना है कि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई दूसरा वे मुसलमान हैं जिसकी वजह से उनके साथ अन्याय हो रहा है।
शिवपाल ने कहा कि आजम खान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उन्होंने उनके राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए बताया कि वह 10 बार विधायक, दो बार सांसद और चार बार मंत्री रह चुके हैं।
शिवपाल यादव ने जेल में मुलाकात की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आजम खान से जाली के माध्यम से बातचीत कराई गई, जो उनके मुताबिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि अगर 2027 में हमारी सरकार बनती है तो जाली से मुलाकात की प्रक्रिया को ही हम खत्म कर देंगे।
आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 1 नवंबर को विशेष PMLA कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।इससे पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 22 अक्टूबर को रामपुर जेल में आजम खान से मुलाकात की थी। वहीं, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने 6 नवंबर को डासना जेल पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी।
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