आजम खान को फिर जेल जाना होगा, गाजियाबाद की विशेष PMLA कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

रविवार सुबह करीब 10.30 बजे ED ने आजम खान को भारी सुरक्षा के बीच विशेष PMLA कोर्ट में पेश किया। ईडी टीम के साथ सुरक्षा के लिए CRPF और पुलिस के 100 से अधिक जवान भी मौजूद थे। जब आजम खान कोर्ट परिसर पहुंचे तो वे काफी शांत और उदास नजर आए। वह अपनी कार में बैठे लोगों की तरफ बस खामोशी से देखते रहे। जब उन्होंने कार की खिड़की का शीशा खोला तो वहां मौजूद मीडियाकर्मियों ने उनसे पूछा कि, क्या वह कुछ बोलेंगे? इस पर आजम खान ने बेहद मायूसी भरे लहजे में जवाब दिया कि... "क्या रह गया है बोलने को।"