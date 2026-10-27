गाजियाबाद के होटल में अचानक लगी आग, ऊपरी मंजिल से उठा धुआं; दमकल की टीमें मौके पर

Ghaziabad Latest News:गाजियाबाद के साहिबाबाद के साइट-4 औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार को बनाना ट्री होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। होटल की ऊपरी मंजिल से धुआं निकलता दिखाई दिया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। घटना के बाद होटल और आसपास के इलाके में लोगों की नजरें घटनास्थल पर टिक गईं।