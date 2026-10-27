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गाज़ियाबाद

गाजियाबाद के होटल में अचानक लगी आग, ऊपरी मंजिल से उठा धुआं; दमकल की टीमें मौके पर

Ghaziabad Hotel Fire: गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित साइट-4 के बनाना ट्री होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। होटल की ऊपरी मंजिल से धुआं उठता दिखाई दिया। सूचना मिलते ही दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने में जुट गईं।
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गाज़ियाबाद

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Imran Sheikh

Updated: 27 Oct 2026, 3:16 PM IST

Ghaziabad Latest News

गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित एक होटल में आग के बाद मौके पर पहुंचीं दमकल की गाड़ियां। (फोटो सोर्स-ANI)

Ghaziabad Latest News:गाजियाबाद के साहिबाबाद के साइट-4 औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार को बनाना ट्री होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। होटल की ऊपरी मंजिल से धुआं निकलता दिखाई दिया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। घटना के बाद होटल और आसपास के इलाके में लोगों की नजरें घटनास्थल पर टिक गईं।

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर लगी। वहां से उठता धुआं देखकर घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता था। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग पर काबू पाने के लिए दमकलकर्मी जुटे हुए हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती आग को फैलने से रोकना और स्थिति को जल्द नियंत्रित करना है।

साइट-4 के होटल में कैसे लगी आग?

बनाना ट्री होटल साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र के साइट-4 में स्थित है। मंगलवार को यहां आग लगने की खबर सामने आने के बाद दमकल विभाग ने कार्रवाई शुरू की। हालांकि, आग किस जगह से शुरू हुई और इसकी वजह क्या रही, यह जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। अभी किसी तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट को आग की वजह मानने का आधार सामने नहीं आया है।

होटल की ऊपरी मंजिल से धुआं उठने के कारण मौके पर दमकलकर्मियों की कार्रवाई अहम हो गई। आग बुझाने के साथ यह देखना भी जरूरी है कि लपटें इमारत के दूसरे हिस्सों तक न पहुंचें। फिलहाल दमकल की टीमें इसी काम में जुटी हैं।

होटल में मौजूद लोगों को लेकर भी नजर

इस घटना में होटल के भीतर मेहमान या कर्मचारी मौजूद थे या नहीं, इसकी पुष्टि सामने नहीं आई है। इसी तरह किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान को लेकर भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ऐसे में घटना को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना जरूरी है।

आग लगने के बाद अब दो सवाल अहम हैं। दमकल की टीमें कितनी जल्दी आग पर पूरी तरह काबू पाती हैं और आग आखिर किस वजह से लगी। आग बुझने के बाद घटनास्थल की जांच से इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं।

साहिबाबाद के व्यस्त औद्योगिक इलाके में होटल में लगी इस आग ने मौके पर हलचल बढ़ा दी है। फिलहाल दमकल विभाग की कार्रवाई पर नजर है। आग पर पूरी तरह काबू पाने और घटना की वजह सामने आने के बाद ही स्थिति की पूरी तस्वीर साफ होगी।

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27 Oct 2026, 3:16 PM IST

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