CJP Protest Delhi: दिल्ली में CJP प्रदर्शन से पहले पुलिस का नया सुरक्षा कवच, वर्दी पर लगे कैमरे करेंगे हर गतिविधि रिकॉर्ड!

Delhi Police Security, Body Cam Recording: दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ पुलिसकर्मियों की कार्रवाई को रिकॉर्ड करने पर भी जोर दिया जा रहा है। CJP प्रदर्शन के मद्देनजर तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों की वर्दी पर बॉडी कैमरे लगाए गए हैं, जो कम रोशनी और अंधेरे में भी काम करने में सक्षम हैं। इन कैमरों का मकसद केवल घटनाओं पर नजर रखना नहीं, बल्कि विवाद की स्थिति में पुलिस की भूमिका का निष्पक्ष आकलन करने के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध कराना भी है।