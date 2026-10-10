CJP Protest Delhi: दिल्ली में CJP प्रदर्शन से पहले पुलिस का नया सुरक्षा कवच, वर्दी पर लगे कैमरे करेंगे हर गतिविधि रिकॉर्ड!

Delhi Police Body Camera :1. दिल्ली में आज प्रदर्शन, पुलिस की वर्दी पर लगे कैमरे करेंगे हर हरकत रिकॉर्ड! (फोटो सोर्स: ANI)
Delhi Police Security, Body Cam Recording: दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ पुलिसकर्मियों की कार्रवाई को रिकॉर्ड करने पर भी जोर दिया जा रहा है। CJP प्रदर्शन के मद्देनजर तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों की वर्दी पर बॉडी कैमरे लगाए गए हैं, जो कम रोशनी और अंधेरे में भी काम करने में सक्षम हैं। इन कैमरों का मकसद केवल घटनाओं पर नजर रखना नहीं, बल्कि विवाद की स्थिति में पुलिस की भूमिका का निष्पक्ष आकलन करने के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध कराना भी है।
एक जवान ने बताया, ये बॉडी कैमरे न सिर्फ पुलिस, बल्कि आम लोगों की भी सुरक्षा के लिहाज से जरूरी हैं। कई बार पुलिस पर गलत व्यवहार या मारपीट के आरोप लगते हैं। तब कैमरे की रिकॉर्डिंग साफ कर देती है मौके पर असल में हुआ क्या था।
भीड़ को संभालना वैसे भी पुलिस के लिए आसान काम नहीं। नारेबाजी हो, धक्का-मुक्की या कोई और हंगामा घटना के बाद दोनों तरफ से दावे किए जाते हैं। ऐसे में कैमरों की रिकॉर्डिंग मजबूत सबूत बन सकती है।
हां, इतना जरूर है कि कैमरे लगाने भर से सच सामने आजाए, ये जरूरी नहीं। वीडियो की गुणवत्ता, उसकी हिफाजत और जांच में उसका इस्तेमाल ये सब भी तय करता है कि रिकॉर्डिंग कितनी भरोसेमंद बनती है। जांच के वक्त वीडियो असल है या नहीं, उसका संदर्भ क्या है ये सब देखना पड़ता है।
अब पुलिसिंग में तकनीक की घुसपैठ बढ़ रही है। कई देशों में बॉडी कैमरे पुलिस की जवाबदेही और घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए आम बात हो गई है। भारत भी अब उसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ऐसे कैमरों से न सिर्फ मौके की; बल्कि आरोप-प्रत्यारोप की जांच में भी मदद मिलती है।
CJP प्रदर्शन के दौरान इन कैमरों की असली काबिलियत तभी दिखेगी जब यह देखा जाएगा क्या कैमरे मतलब की फुटेज सही वक्त पर देते हैं, और जांच में वाकई कुछ साबित कर पाते हैं या नहीं।
यह रिपोर्ट दिल्ली में CJP प्रदर्शन से पहले पुलिस तैनाती और बॉडी कैमरों के इस्तेमाल पर उपलब्ध समाचार इनपुट पर आधारित है। इसमें किसी खास एजेंसी का नाम या लिंक नहीं मिला, इसलिए एजेंसी का कोई हवाला नहीं दिया गया है।
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