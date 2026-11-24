रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा- आज सुखबीर सिंह बादल खुद भाजपा कार्यालय आए और गठबंधन पर औपचारिक रूप से मुहर लग गई। हमने पार्टी के सामने जो भी मुद्दे रखे थे, वे अभी भी हमारे एजेंडे में हैं - चाहे वह नशीले पदार्थों को खत्म करना हो, गैंगस्टरों का सफाया करना हो, सिख कैदियों का मुद्दा हो या कॉरिडोर का मामला हो। इन सभी मुद्दों पर मीडिया के सामने चर्चा की जाएगी और दिसंबर में आपके सामने 'कॉमन मिनिमम प्रोग्राम' पेश किया जाएगा।