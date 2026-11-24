2022 के विधान सभा चुनाव में बीजेपी और अकाली दल का कुल वोट शेयर 25 प्रतिशत था। कांग्रेस को 23 प्रतिशत वोट मिले थे। ऐसे में दोनों को साथ लड़ने पर कम से कम दूसरे नंबर पर आने की उम्मीद तो है ही। आप को 2022 में 42 प्रतिशत वोट मिले थे। ऐसे में दोनों के मिले बिना उसे हिला पाना आसान नहीं होगा, यह बात दोनों पार्टियां जानती हैं। हालांकि, आप ने इस गठबंधन को हल्के में लिया है और उसके नेता का कहना है की शून्य और शून्य का जोड़ शून्य ही होता है।