पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी-SAD में हुआ गठबंधन (Photo-IANS)
BJP Akali Dal Alliance 2027: पंजाब विधान सभा चुनाव 2027 के लिए बीजेपी और अकाली दल में समझौता हो गया है। दोनों पार्टियों ने इसका ऐलान करने के लिए गुरु नानक देव की जयंती का दिन चुना। 24 नवंबर को नई दिल्ली में समझौते का ऐलान कर दिया गया। इसके साथ ही, इस बात के भी आसार बढ़ गए हैं कि अब जल्द ही नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा और इसमें अकाली दल के नेता भी शामिल किए जाएंगे।
जाहिर है, अभी यह गठबंधन पंजाब विधान सभा चुनाव के मद्देनजर किया गया है और इसकी जरूरत दोनों ही पार्टियों को थी। लेकिन, सवाल है यह जरूरत क्यों थी और छह साल के अलगाव के बाद किन मजबूरियों के चलते दोनों को साथ आना पड़ा? इसका जवाब अतीत के कुछ घटनाक्रम और आंकड़ों में ढूंढा जा सकता है।
2020 में केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानून पारित किए थे। किसानों ने इनका लंबा विरोध किया। कई किसानों की जानें भी गईं। लेकिन केंद्र सरकार ने लगातार आक्रामक रुख अपनाए रखा। आंदोलन करने वालों में किसान बड़ी संख्या में थे, इसलिए आकलियों ने उनके समर्थन में बीजेपी से नाता तोड़ने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग या एनडीए) व केंद्र सरकार से अलग होने का फैसला कर लिया।
किसानों के लंबे आंदोलन के बाद सरकार बैकफुट पर आई और 2021 में गुरु नानक जयंती के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगते हुए खुद कानून वापस लिए जाने की घोषणा की। इसके कुछ ही महीने बाद पंजाब में विधान सभा चुनाव होने वाले थे।
अकालियों को लगा कि एनडीए से नाता तोड़ने के कदम का उसे चुनाव में फायदा मिल सकता है। शायद इसी कारण से 2022 के पंजाब विधान सभा चुनाव में उसने भाजपा से गठबंधन नहीं किया। उसने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से हाथ मिलाया, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं मिला। 10 मार्च को नतीजे आए तो बाजी आम आदमी पार्टी (आप) मार ले गई। 117 में से 92 सीटें वही जीत ले गई थी। अकाली दल मात्र तीन सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रहा।
|राजनीतिक दल (पार्टी)
|जीती गई सीटें
|वोट प्रतिशत (%)
|प्राप्त कुल वोट
|आम आदमी पार्टी (AAP)
|92
|42.01%
|65,38,783
|भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)
|18
|22.98%
|35,76,684
|शिरोमणि अकाली दल (SAD)
|3
|18.38%
|28,61,286
|भारतीय जनता पार्टी (BJP)
|2
|6.60%
|10,27,143
|बहुजन समाज पार्टी (BSP)
|1
|1.77%
|2,75,232
|निर्दलीय (Independent)
|1
|—
|—
|कुल (Total)
|117
|—
|—
मतलब, अकालियों को पंजाब में वोट बढ़ाने के मकसद से केंद्र की सत्ता छोड़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। भाजपा के खिलाफ तो गुस्सा था ही।
दो साल बाद हुए लोक सभा चुनाव में भी भाजपा और अकाली का गठबंधन नहीं हुआ। उस समय असल में बीजेपी को अकाली दल की ज्यादा जरूरत नहीं थी। दोनों पार्टियां अकेले लड़ीं। अकालियों को केवल एक सीट पर जीत मिली। बीजेपी तो एक सीट से भी वंचित रह गई।
|क्रम
|चुनाव वर्ष एवं प्रकार
|कुल सीटें (पंजाब)
|लड़ी गई सीटें
|जीती गई सीटें
|वोट शेयर (पंजाब %)
|गठबंधन की स्थिति
|1
|2024 लोकसभा चुनाव
|13
|13
|1
|13.42%
|अकेले चुनाव लड़ा (कोई गठबंधन नहीं)
|2
|2022 पंजाब विधानसभा चुनाव
|117
|97
|3
|18.38%
|गठबंधन में (बसपा / BSP के साथ)
|3
|2019 लोकसभा चुनाव
|13
|10
|2
|27.45%
|गठबंधन में (भाजपा / NDA के साथ)
|4
|2017 पंजाब विधानसभा चुनाव
|117
|94
|15
|25.24%
|गठबंधन में (भाजपा / NDA के साथ)
|5
|2014 लोकसभा चुनाव
|13
|10
|4
|26.26%
|गठबंधन में (भाजपा / NDA के साथ)
|6
|2012 पंजाब विधानसभा चुनाव
|117
|94
|56
|34.73%
|गठबंधन में (भाजपा / NDA के साथ)
|7
|2009 लोकसभा चुनाव
|13
|10
|4
|33.85%
|गठबंधन में (भाजपा / NDA के साथ)
|8
|2007 पंजाब विधानसभा चुनाव
|117
|94
|49
|37.09%
|गठबंधन में (भाजपा / NDA के साथ)
|9
|2004 लोकसभा चुनाव
|13
|10
|8
|34.28%
|गठबंधन में (भाजपा / NDA के साथ)
|10
|2002 पंजाब विधानसभा चुनाव
|117
|92
|41
|31.08%
|गठबंधन में (भाजपा / NDA के साथ)
2022 और 2024 की हार अकालियों के लिए इस सदी की सबसे बड़ी चुनावी हार में एक रही। 2002 से अकालियों ने पंजाब में भाजपा के साथ के बिना केवल दो ही चुनाव लड़ा है। इसलिए उसे और भाजपा, दोनों को इस चुनाव में साथ आने में ही भलाई लगी। वैसे भी, किसानों के आंदोलन का मुद्दा फिलहाल खत्म हो गया है और केंद्र सरकार ने किसानों की मांग मान ही ली है तो अकालियों को नैतिक रूप से भी बीजेपी खेमे में वापसी करने का एक आधार मिला हुआ है।
2022 के विधान सभा चुनाव में बीजेपी और अकाली दल का कुल वोट शेयर 25 प्रतिशत था। कांग्रेस को 23 प्रतिशत वोट मिले थे। ऐसे में दोनों को साथ लड़ने पर कम से कम दूसरे नंबर पर आने की उम्मीद तो है ही। आप को 2022 में 42 प्रतिशत वोट मिले थे। ऐसे में दोनों के मिले बिना उसे हिला पाना आसान नहीं होगा, यह बात दोनों पार्टियां जानती हैं। हालांकि, आप ने इस गठबंधन को हल्के में लिया है और उसके नेता का कहना है की शून्य और शून्य का जोड़ शून्य ही होता है।
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