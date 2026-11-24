Punjab Election 2027: पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है। मंगलवार को बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने आगामी चुनाव को लेकर गठबंधन करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही दोनों पार्टियों के बीच छह साल से चला आ रहा राजनीतिक अलगाव खत्म हो गया है। अकाली दल ने सितंबर 2020 में तीन कृषि कानूनों के विरोध में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) से नाता तोड़ लिया था। हालांकि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा इसको लेकर दोनों दलों के बीच अभी कुछ तय नहीं हुआ है।