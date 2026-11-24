इस बयान पर धार्मिक नेताओं की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि सभ्य समाज में इस तरह की भाषा की कोई जगह नहीं है।उन्होंने कहा कि लोगों को सार्वजनिक रूप से बयान देते समय अपनी भाषा और शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।