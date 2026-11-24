इसके अलावा सौरव दास ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। उन्होंने वीडियो में बताया कि उनकी फ्लाइट रात 1 बजे लंदन के लिए थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठित छात्रसंघ (ऑक्सफोर्ड यूनियन) ने उन्हें लेक्चर के लिए बुलाया था। हालांकि, इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचने के बाद उन्हें बताया गया कि उनका पासपोर्ट फ्लैग किया गया है और वह देश से बाहर यात्रा नहीं कर सकते।