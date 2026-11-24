Meta Transparency Report 2026: सोशल मीडिया पर कंटेंट प्रतिबंधित करने की कार्रवाई में तेजी आई है। मेटा ने 2026 की पहली छमाही में भारत में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 54.4 लाख से ज्यादा कंटेंट प्रतिबंधित किए। यह संख्या 2025 की दूसरी छमाही के 41,400 कंटेंट के मुकाबले करीब 131 गुना अधिक है। मेटा की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर रहा। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा 2.06 करोड़ कंटेंट प्रतिबंधित किए गए।