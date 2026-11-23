घटना की जानकारी मिलने के बाद AIMIM के बहादुरपुरा विधायक और राजेंद्रनगर प्रभारी मोहम्मद मुबीन अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अस्पताल पहुंचने की तस्वीरें साझा कीं। मुबीन की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, हमले में करीब 8 से 10 लोग शामिल थे। विधायक मोहम्मद मुबीन के अनुसार, पुलिस को अब तक हमलावरों की पहचान से जुड़ा कोई ठोस सबूत या सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है। मुबीन ने मुर्तजा पहलवान की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए वारदात में शामिल सभी लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने हत्या के पीछे की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए मामले की फास्ट-ट्रैक जांच कराने की अपील भी की। साथ ही, उन्होंने मुर्तजा पहलवान के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।