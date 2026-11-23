Jama Masjid Police Station: दिल्ली के जामा मस्जिद थाने में पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि एक मां बेटी की शिकायत पर आरोपी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। जहां उसने पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गया। इसके बाद पुलिस जब उसकी तलाश में जुटी तो एक बार फिर से आमना-सामना होने पर उसने पुलिसकर्मियों पर वार किया। पुलिस ने उसे काबू करने के लिए 8 राउंड फायरिंग की जिसमें से उसे 6 गोलियां लगी।