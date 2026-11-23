दीपक मेंडके ने मीडिया के सामने कहा कि हादसे के समय अनुज नाईकनवरे कार चला रहा था, जबकि उनका बेटा दक्ष ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठा था। उनका आरोप है कि पुलिस ने अनुज के खिलाफ मामला दर्ज करने के बजाय उनके बेटे को आरोपी बना दिया। मेंडके ने दावा किया कि अनुज नाईकनवरे खुद माजलगांव पुलिस थाने पहुंचा था और उसने अपने बयान में कार चलाने की बात स्वीकार की थी। उन्होंने कहा कि यह कार रेस का मामला नहीं है, बल्कि राजनीतिक द्वेष के चलते उन्हें और उनकी पत्नी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच करने की मांग की है।