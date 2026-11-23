पड़ोसी और प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि परिवार भंगार का काम करता है। वे स्प्रे की बोतलों से लोहे के ढक्कन निकालने के लिए उन्हें हथौड़े से तोड़ रहे थे। इसी दौरान अचानक चिंगारी उठी और बोतलों में आग लग गई। कुछ ही देर में जोरदार धमाके होने लगे और बोतलें इधर-उधर उड़ने लगीं। धमाकों की आवाज सुनकर आसपास के लोगों को लगा कि किसी ने बम फेंका है। लोग अपने बच्चों को लेकर घरों से बाहर भागने लगे। इसी बीच परिवार के बच्चे जलती हालत में बाहर दौड़ते हुए आए। आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी फैल चुकी थी कि उसे काबू करना मुश्किल हो गया। झुलसे हुए लोग भी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।