हादसा रविवार को केशोद-बालागाम रोड पर खमीदाणा गांव के पास हुआ। लाल रंग की कार जूनागढ़ से माधवपुर जा रही थी। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण चालक मोड़ पर कार को संभाल नहीं पाया। कार पलटने के बाद सड़क किनारे एक पत्थर से टकराई और उसमें आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कार में सवार तीन लोग बाहर नहीं निकल सके। हादसे में नंदनी पोपट, डेनिस दिवराणिया और झलक मशरू की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों की उम्र करीब 25 से 27 साल बताई जा रही है। कार में सवार चौथी युवती कृष्णा चुडासमा हादसे में बच गई। बताया जा रहा है कि वह आगे की सीट पर बैठी थी। टक्कर के दौरान कार का शीशा टूटने से वह उछलकर पास के खेत में जा गिरी।