मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान आनंद दुबे ने कहा कि सबसे पहले वे राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के लिए कांग्रेस को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजस्थान में जीती है तो उसे इसका श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही उसे यह भी स्वीकार करना चाहिए कि उनकी पार्टी ने भी देश में चुनावी जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने वोट चोरी करके जीत हासिल नहीं की है। दुबे ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी पार्टी चुनाव में हारने के बाद रोना-धोना नहीं करती। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने पर कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि वहां हार के बाद पार्टी फिर शिकायतें और आरोप लगाने लगेगी।