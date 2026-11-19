इसी बीच मध्य रेलवे पर एक दूसरी घटना के कारण लोकल सेवाएं प्रभावित हुईं। दिवा और मुंब्रा के बीच अप लाइन पर चल रही कल्याण वातानुकूलित लोकल के मोटरमैन को अचानक जोर का धक्का महसूस हुआ। इस घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से संबंधित मार्ग की ओवरहेड वायर की बिजली बंद कर दी और जांच शुरू कराई। अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर पटरियों की जांच की। इस दौरान न तो पटरियों में कोई दरार मिली और न ही उनकी माप में कोई गड़बड़ी सामने आई। अधिकारियों के अनुसार, पटरियों पर कोई वस्तु आने से भी ट्रेन के मोटरमैन को इस तरह का झटका महसूस हो सकता है।