इसके लिए किसी लिंक, ओटीपी या अन्य तकनीक का इस्तेमाल किया गया था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस घटना के पीछे कौन है और उसका मकसद क्या था। वॉट्सऐप अकाउंट हैक होने के बाद उसका इस्तेमाल ठगी, गलत संदेश भेजने और आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के लिए किया जा सकता है। ऐसे में लोगों को अनजान लिंक खोलने और किसी के साथ ओटीपी साझा करने से बचने की सलाह दी जाती है। फिलहाल पुलिस हैकर की पहचान करने में जुटी है।