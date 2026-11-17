Abhishek Banerjee on Ratan Sheikh Encounter: पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आरोपी रतन शेख के पुलिस एनकाउंटर के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अब इस मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का बयान सामने आया है। उन्होंने इस घटना को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सांसद बनर्जी ने कहा कि बंगाल में एक बार फिर साबित हो गया है कि कानून का राज नहीं है। अगर अपराध रोकने का समाधान एनकाउंटर ही है, तो पिछले 4-5 महीनों में राज्य में दुष्कर्म की 2,500 घटनाएं कैसे हो गईं?