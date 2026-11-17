गौरव भाटिया (Photo - ANI)
बीजेपी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया (Gaurav Bhatia) ने कांग्रेस (Congress) सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है। एसआईआर प्रक्रिया पर राहुल और कांग्रेस के रुख पर भी गौरव ने निशाना साधा है।
गौरव ने एसआईआर मुद्दे पर राहुल और कांग्रेस की आपत्तियों पर कहा, "हम सभी जानते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कुछ राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनीं और अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकारें। उदाहरण के लिए केरल में कांग्रेस की सरकार बनी। अब अगर एसआईआर प्रक्रिया को केरल में 'अच्छा' माना जाता है, लेकिन अन्य राज्यों में 'बुरा', तो ऐसा क्यों है? इसके अलावा, चूंकि एसआईआर प्रक्रिया एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने भी की है, तो राहुल गांधी से यह पूछना न सिर्फ जायज़ है, बल्कि ज़रूरी भी है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर यह मांग क्यों कर रही है कि नगर निकाय और पंचायत चुनाव नवीनतम एसआईआर मतदाता सूची का उपयोग करके कराए जाएं? राहुल की अपनी पार्टी की चुनाव प्रचार समिति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से स्थानीय चुनाव ठीक उसी एसआईआर प्रक्रिया के अनुसार कराने का आग्रह क्यों कर रही है? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी अराजकता फैलाने वाले बन गए हैं। राहुल गांधी में एक विनाशकारी भस्मासुर जैसी प्रवृत्ति है, जो सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाती है, जिसे जनता पहले ही नकार चुकी है।"
गौरव ने कहा, "एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 इसके बारे में ज़िक्र करता है और यह अधिकार चुनाव आयोग को दिया गया है। दुःख की बात यह है कि विपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेस, टीएमसी और कई अन्य पार्टियाँ बार-बार हंगामा करती हैं और इस संवैधानिक प्रक्रिया, जो चुनावी पवित्रता का प्रतीक है, का विरोध करती हैं। हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस संवैधानिक प्रक्रिया का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लेकिन अभी 14 नवंबर 2026 की तारीख वाला एक पत्र सामने आया है। यह पत्र अंडमान-निकोबार कांग्रेस अभियान समिति द्वारा लिखा गया है। यह किसे लिखा गया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को। और इस पत्र में, जो मेरे हाथ में है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे नीचे जी. भास्कर के हस्ताक्षर हैं। वह कांग्रेस की अभियान समिति से जुड़े हैं। जी. भास्कर ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में कहा है कि नगर निकाय और पंचायत चुनाव उसी एसआईआर को लागू करके कराए जाने चाहिए, जो पहले अपनाई गई थी।"
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