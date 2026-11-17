गौरव ने एसआईआर मुद्दे पर राहुल और कांग्रेस की आपत्तियों पर कहा, "हम सभी जानते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कुछ राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनीं और अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकारें। उदाहरण के लिए केरल में कांग्रेस की सरकार बनी। अब अगर एसआईआर प्रक्रिया को केरल में 'अच्छा' माना जाता है, लेकिन अन्य राज्यों में 'बुरा', तो ऐसा क्यों है? इसके अलावा, चूंकि एसआईआर प्रक्रिया एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने भी की है, तो राहुल गांधी से यह पूछना न सिर्फ जायज़ है, बल्कि ज़रूरी भी है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर यह मांग क्यों कर रही है कि नगर निकाय और पंचायत चुनाव नवीनतम एसआईआर मतदाता सूची का उपयोग करके कराए जाएं? राहुल की अपनी पार्टी की चुनाव प्रचार समिति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से स्थानीय चुनाव ठीक उसी एसआईआर प्रक्रिया के अनुसार कराने का आग्रह क्यों कर रही है? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी अराजकता फैलाने वाले बन गए हैं। राहुल गांधी में एक विनाशकारी भस्मासुर जैसी प्रवृत्ति है, जो सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाती है, जिसे जनता पहले ही नकार चुकी है।"