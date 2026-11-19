दूध रोजमर्रा की जरूरत का हिस्सा है। चाय, नाश्ते से लेकर बच्चों के पोषण और रसोई के दूसरे कामों में इसका नियमित इस्तेमाल होता है। ऐसे में कीमतें बढ़ने के बाद परिवारों के लिए इसकी खपत कम करना भी आसान नहीं है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच दूध के नए भाव ने घरेलू बजट पर दबाव और बढ़ा दिया है। उल्लेखनीय है कि सुमुल डेयरी अपने ज्यादातर उत्पादों की बिक्री अमूल ब्रांड के नाम से करती है। हालांकि, सूरत और तापी क्षेत्र में डेयरी का संचालन स्थानीय स्तर पर स्वायत्त रूप से होता है। अमूल के बाद सुमुल की ओर से भी कीमतें बढ़ाए जाने से क्षेत्र के दूध उपभोक्ताओं को अब अधिक खर्च करना पड़ेगा।