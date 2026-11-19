दूध। प्रतीकात्मक तस्वीर
Sumul Milk Prices Rise: महंगाई के बीच आम और मध्यमवर्गीय परिवारों के घरेलू बजट पर दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का एक और बोझ पड़ गया है। अमूल के बाद अब सूरत और तापी जिले की प्रमुख सुमुल डेयरी ने भी दूध के बिक्री भाव बढ़ा दिए हैं। अलग-अलग किस्म और पैकिंग के अनुसार प्रति पैकेट 1 से 6 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें 19 नवंबर गुरुवार से लागू हो गई हैं।
इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर भैंस का दूध खरीदने वाले ग्राहकों पर पड़ा है। अमूल बफेलो मिल्क के एक लीटर पैकेट की कीमत 78 रुपए से बढ़ाकर 84 रुपए कर दी गई है। यानी ग्राहकों को अब एक लीटर दूध के लिए 6 रुपए अधिक चुकाने होंगे। इसी तरह अमूल गोल्ड के एक लीटर पैकेट की कीमत 72 रुपए से बढ़कर 76 रुपए हो गई है। इसके 500 मिलीलीटर पैकेट के लिए अब 36 रुपए के बजाय 38 रुपए देने होंगे।
|दूध का प्रकार
|पैकिंग
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|बढ़ोतरी
|अमूल बफेलो मिल्क
|1 लीटर
|₹78
|₹84
|₹6
|अमूल गोल्ड
|1 लीटर
|₹72
|₹76
|₹4
|अमूल गोल्ड
|500 मिलीलीटर
|₹36
|₹38
|₹2
रोजाना इस्तेमाल होने वाले दूसरे उत्पादों के दाम भी बढ़ाए गए हैं। अमूल ताजा के 500 मिलीलीटर पैकेट की कीमत 28 से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी गई है। अमूल स्लिम एंड ट्रिम का 500 मिलीलीटर पैकेट अब 26 के बजाय 27 रुपए और 180 मिलीलीटर पैकेट 10 के बजाय 11 रुपए में मिलेगा। अमूल शक्ति के 500 मिलीलीटर पैकेट की कीमत 33 से बढ़कर 34 रुपए हो गई है। वहीं, सुमुल गाय के दूध का 500 मिलीलीटर पैकेट अब 30 के बजाय 32 रुपए में मिलेगा।
|दूध का प्रकार
|पैकिंग
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अमूल ताजा
|500 मिलीलीटर
|₹28
|₹30
|अमूल स्लिम एंड ट्रिम
|500 मिलीलीटर
|₹26
|₹27
|अमूल स्लिम एंड ट्रिम
|180 मिलीलीटर
|₹10
|₹11
|अमूल शक्ति
|500 मिलीलीटर
|₹33
|₹34
|सुमुल गाय का दूध
|500 मिलीलीटर
|₹30
|₹32
सुमुल डेयरी सूरत और तापी जिले में रोजाना करीब 12.50 लाख लीटर दूध की बिक्री करती है। बिक्री का यह आंकड़ा बताता है कि कीमतों में बढ़ोतरी का असर बड़ी संख्या में परिवारों पर पड़ेगा। जिन घरों में रोजाना अधिक मात्रा में दूध की खपत होती है, उनका मासिक खर्च भी बढ़ जाएगा। खासकर बच्चों और बुजुर्गों वाले परिवारों को अब दूध के लिए अधिक पैसे खर्च करने होंगे।
दूध रोजमर्रा की जरूरत का हिस्सा है। चाय, नाश्ते से लेकर बच्चों के पोषण और रसोई के दूसरे कामों में इसका नियमित इस्तेमाल होता है। ऐसे में कीमतें बढ़ने के बाद परिवारों के लिए इसकी खपत कम करना भी आसान नहीं है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच दूध के नए भाव ने घरेलू बजट पर दबाव और बढ़ा दिया है। उल्लेखनीय है कि सुमुल डेयरी अपने ज्यादातर उत्पादों की बिक्री अमूल ब्रांड के नाम से करती है। हालांकि, सूरत और तापी क्षेत्र में डेयरी का संचालन स्थानीय स्तर पर स्वायत्त रूप से होता है। अमूल के बाद सुमुल की ओर से भी कीमतें बढ़ाए जाने से क्षेत्र के दूध उपभोक्ताओं को अब अधिक खर्च करना पड़ेगा।
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