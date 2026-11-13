Amul Milk Price Hike: ‘रोज दो पैकेट दूध लगता है, अब 120 रुपए ज्यादा देने होंगे’, महंगाई पर छलका लोगों का दर्द

Milk Price Increase: महंगाई की मार अब लोगों की रसोई तक पहुंच गई है। पिछले कुछ दिनों में दूध के दाम बढ़ने से आम परिवारों का घरेलू बजट प्रभावित होने लगा है। रोजमर्रा की जरूरतों में शामिल दूध के लिए अब लोगों को पहले की तुलना में अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। अमूल के अलग-अलग वेरिएंट के दाम में 1 से 2 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। नॉर्मल दूध पहले 29 रुपए में मिलता था, जिसकी कीमत अब बढ़कर 31 रुपए हो गई है।