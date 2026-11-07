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बिलासपुर

Bilaspur Fire News: एक चिंगारी से मची तबाही! इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग, इलाके में दहशत

Bilaspur Fire News: आहूजा टीवी सेंटर और साईं इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लग गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी है।
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बिलासपुर

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Love Sonkar

Updated: 7 Nov 2026, 6:28 PM IST

Bilaspur Fire News

इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग (photo Patrika)

Fire News: बिलासपुर शहर के करबला क्षेत्र में शनिवार को दो इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। आग आहूजा टीवी सेंटर और साईं इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से दुकानों के अंदर मौजूद लोगों को तत्काल बाहर निकाला गया। आसपास के क्षेत्र में भी लोगों की भीड़ जुट गई।

आग की लपटें देखकर मची अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुकानों से आग की लपटें उठती दिखाई देने के बाद आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानों में आग लगने के कारण आग तेजी से फैलने की आशंका को देखते हुए दमकल की टीम ने मोर्चा संभाला। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। इस दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए दुकानों के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया, ताकि किसी तरह की जनहानि न हो।

आग लगने का कारण और नुकसान का आकलन बाकी

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दुकानों में रखे टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान को कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन भी आग पूरी तरह बुझने के बाद ही हो सकेगा। दमकल की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों की आवाजाही और सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। आग बुझने और स्थिति सामान्य होने के बाद ही नुकसान तथा आग लगने की वास्तविक वजह स्पष्ट हो पाएगी।

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