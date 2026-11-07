Bilaspur Fire News: एक चिंगारी से मची तबाही! इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग, इलाके में दहशत

Fire News: बिलासपुर शहर के करबला क्षेत्र में शनिवार को दो इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। आग आहूजा टीवी सेंटर और साईं इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से दुकानों के अंदर मौजूद लोगों को तत्काल बाहर निकाला गया। आसपास के क्षेत्र में भी लोगों की भीड़ जुट गई।