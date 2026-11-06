Railway Update: छत्तीसगढ़ के इस रेलखंड पर शुरू हुई ऑटोमैटिक सिग्नलिंग, 32 नए सिग्नल से बढ़ेगी ट्रेनों की क्षमता

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल ने सक्ती-झाराडीह-खरसिया सेक्शन में ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। यह रेलखंड हावड़ा-मुंबई मुख्य रेलमार्ग के बिलासपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन का हिस्सा है। इस रेलखंड की लंबाई 16 रूट किलोमीटर है। इसमें चार लाइनें हैं, जिनकी कुल लंबाई 32 किलोमीटर दोहरी लाइन के बराबर है। इस पूरे हिस्से में नई सिग्नलिंग व्यवस्था लागू की गई है। इससे रेलवे को ट्रेनों की आवाजाही बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।