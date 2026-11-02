बाघों का दीदार और नक्सलगढ़ में सफारी, छत्तीसगढ़ के जंगलों में खुले पर्यटन के नए द्वार, जानिए क्या है खास?

Wildlife Tourism: मानसून के चार महीने के विराम के बाद एटीआर एक बार फिर पर्यटकों के लिए खुल गया है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर शनिवार को पर्यटन सत्र 2026-27 की शुरुआत के साथ केंवची बफर सफारी प्रवेश द्वार और नए सफारी मार्ग का शुभारंभ किया गया। पहले ही दिन पर्यटकों में खासा उत्साह रहा। कुल 138 सैलानियों ने जंगल सफारी का आनंद लिया। 11 जिप्सियों की बुकिंग हुई, वहीं बैगा रिसॉर्ट के तीन कमरे भी बुक रहे। अब पर्यटक यहां बाघों के दीदार के साथ मैकल पर्वतमाला की समृद्ध जैव विविधता को करीब से देख सकेंगे। केंवची में आयोजित समारोह में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने सफारी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।