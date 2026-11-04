फतवे के नाम पर किसी के अधिकार नहीं छीन सकते, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कानून

यह पूरा मामला दो मुस्लिम संप्रदायों से जुड़े परिवारों के बीच विवाह के बाद शुरू हुआ था। याचिकाकर्ता भाई-बहन सुन्नी समुदाय से संबंध रखते हैं। उनकी याचिका के अनुसार, भाई की बहन की बेटी ने एक शिया मुस्लिम युवक से शादी की थी। आरोप लगाया गया कि विवाह के छह दिन बाद यानी 23 अगस्त 2019 को स्थानीय जामा मस्जिद प्रबंधन समिति के सदस्यों ने एक फतवा जारी किया। इसमें कथित तौर पर याचिकाकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों को मुसलमान नहीं मानने की बात कही गई थी। साथ ही परिवार के सामाजिक बहिष्कार का भी आरोप लगाया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस कथित फतवे के कारण उन्हें समाज में अपमान और परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने इसे अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।