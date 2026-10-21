7 अभियंताओं की याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, भिलाई निगम के अफसरों को नोटिस

इस मामले में नगर निगम भिलाई में पदस्थ उप अभियंता अर्पित बंजारे, चंदन निर्मल, श्वेता महेश्वर, पुरुषोत्तम सिंहा, रीमा हुमने और कृष्ण कुमार जंघेल के साथ सहायक अभियंता श्वेता वर्मा ने हाईकोर्ट का रुख किया था। अभियंताओं ने अधिवक्ता सिबाशीष मिश्रा के माध्यम से याचिका दायर कर उनके खिलाफ प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्रवाई और अधिक भुगतान की राशि वसूलने संबंधी निर्देशों को चुनौती दी।याचिका में कार्रवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि जांच के दौरान उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित निर्देशों और कारण बताओ नोटिस पर अंतरिम रोक लगाते हुए अधिकारियों से जवाब तलब किया है।