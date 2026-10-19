बिलासपुर की इस सड़क पर हादसों को न्योता दे रहे टूटे डिवाइडर, 1 किमी में 12 जगह खतरा, 3-4 साल से निगम बेखबर

भीड़भाड़ वाले मार्ग पर अचानक वाहन मोड़ने से कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन नगर निगम की ओर से इसकी मरम्मत कराने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस मार्ग पर दिनभर दोपहिया, चारपहिया और अन्य वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। डिवाइडर टूटने के कारण कई वाहन चालक निर्धारित रास्ते से जाने के बजाय बीच से ही दूसरी ओर निकल जाते हैं। इससे पीछे से आ रहे वाहनों के चालकों को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है। ऐसे में आमने-सामने की टक्कर होने के साथ ही दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है।