प्रतिनियुक्ति खत्म कर मूल पद पर भेजने का आदेश बरकरार, बिलासपुर हाईकोर्ट से महिला प्राचार्य को झटका

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उनके और संस्थान के कुछ अन्य कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत के बाद सामूहिक कार्रवाई की गई थी। उन्होंने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त दस्तावेजों का हवाला देते हुए प्रतिनियुक्ति समाप्त करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। याचिका के अनुसार, कार्रवाई तत्कालीन प्राचार्य के नाम से भेजे गए एक पत्र पर आधारित थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि तत्कालीन प्राचार्य ने संबंधित पत्र तैयार करने, उस पर हस्ताक्षर करने और उसे भेजने से इनकार किया था। साथ ही, उन्होंने हस्ताक्षर और संस्थान की मुहर के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई थी।