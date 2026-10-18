Electric Vehicle Subsidy: ई-स्कूटर से ई-कार तक… बिलासपुर में 2400 खरीदारों की सब्सिडी अटकी, सामने आई ये वजह

इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पात्र खरीदारों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया था। इसका उद्देश्य पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता और प्रदूषण कम करने के साथ लोगों को ईवी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत ई-स्कूटर, ई-बाइक, ई-ऑटो, ई-रिक्शा और ई-कार खरीदने वाले पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार सब्सिडी दी जानी है। हालांकि, भुगतान के लिए जरूरी बजट सीमित मिलने से सभी आवेदनों का निपटारा नहीं हो पाया है।