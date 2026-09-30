छत्तीसगढ़ में GST स्लैब घटते ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम, 8.14 लाख वाहन बिके, देखें फैक्ट फाइल

Automobile Sales: राज्य में ऑटोमोबाइल सेक्टर में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के स्लैब में बदलाव के बाद वाहनों की बिक्री में तेजी आई है। ईंधन से चलने वाले वाहनों की बिक्री में करीब 7 फीसदी, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बिक्री में रिकॉर्ड 27.72 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। GST स्लैब कम होने के बाद सितंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच राज्य में कुल 8,13,373 वाहनों की बिक्री हुई। इनमें 60,901 इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं। वहीं, सितंबर 2024 से अगस्त 2025 के बीच कुल 7,51,255 वाहनों की बिक्री हुई थी, जिसमें 47,682 EV शामिल थे।