Chhattisgarh News: सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा व्यक्ति की 56 साल पहले मौत, 2026 में जारी हुआ डेथ सर्टिफिकेट

शिकायत में ग्राम पंचायत सचिव सहित मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया से जुड़े जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने यह भी जानना चाहा है कि प्रमाण पत्र जारी करने से पहले पंचायत स्तर पर किन दस्तावेजों और रिकॉर्ड का सत्यापन किया गया था। मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे सरकारी दस्तावेज का इस्तेमाल कई प्रशासनिक और कानूनी कार्यों में होता है। ऐसे में इसके जारी होने की प्रक्रिया में दर्ज जानकारी का सही होना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी वजह से शिकायतकर्ता ने मामले की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।