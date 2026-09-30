Four Lane Road: धमतरी बनेगा फोरलेन और टू-लेन सड़कों का हब, चारों दिशाओं में मजबूत होगी कनेक्टिविटी

Dhamtari Road Project: धमतरी जिले की सडक़ों की कनेक्टिविटी चारों दिशाओं से बेहद मजबूत और सुगम होने वाली है। यातायात के दबाव को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण फोरलेन, टू-लेन और नई सडक़ों के निर्माण की योजना पर काम चल रहा है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि प्रमुख सडक़ों को प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद धरातल पर काम शुरू करा दिया गया है। वहीं कई अन्य टू-लेन और फोरलेन परियोजनाओं को भी अगले एक महीने के भीतर प्रशासकीय स्वीकृति मिलने की संभावना है। वर्तमान में मथुराडीह-कोलियारी, मुजगहन-पोटियाडीह, छाती-कंडेल-देवपुर गौरवपथ का काम जारी है।