PRAGATI-50: रायपुर व बिलासपुर को प्रगति-50 में शामिल करने पर पीएम मोदी का आभार जताया

केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की महत्वाकांक्षी प्रगति-50 (PRAGATI-50) योजना में छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर को शामिल किया गया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन साहू ने कहा कि यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ के दो प्रमुख शहर रायपुर और बिलासपुर को ‘प्रगति50’ पहल के लिए चुना गया है।