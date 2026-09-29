Mid Day Meal Crisis: छत्तीसगढ़ के 56,895 स्कूलों में मध्याह्न भोजन ठप, रसोइयों ने किया काम बंद

Mid Day Meal Crisis: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था प्रभावित होने का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ मध्यान्ह भोजन रसोइया संगठन ने मानदेय और कुकिंग कॉस्ट का भुगतान नहीं होने का आरोप लगाते हुए काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। संगठन के अनुसार, स्कूल खुलने के बाद से रसोइयों को भुगतान नहीं मिला है। इसके चलते कई जगह उधार लेकर राशन की व्यवस्था की जा रही थी। अब रसोइयों ने मंगलवार को मंत्रालय और शिक्षा मंत्री के निवास का घेराव करने का ऐलान किया है।