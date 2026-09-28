Asian Games 2026: स्वर्ण पदक विजेता संजू देवी को 51 लाख देने की घोषणा, मुख्यमंत्री निवास में हुई मुलाकात

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल और खिलाड़ियों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन और प्रोत्साहन उपलब्ध कराना है, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि दूरस्थ अंचलों और छोटे शहरों से निकलने वाली प्रतिभाओं को भी अपनी क्षमता निखारने और देश-दुनिया के खेल मंचों तक पहुंचने के पर्याप्त अवसर मिलना जरूरी है। संजू देवी जैसी खिलाड़ियों की उपलब्धियां इस दिशा में युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करती हैं।