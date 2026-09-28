CGPSC ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा के मॉडल उत्तर किए जारी, 7 अक्टूबर तक दर्ज करें आपत्ति

मॉडल उत्तर में पार्ट-1 जनरल नॉलेज और पार्ट-2 लॉ के सेट ए, बी, सी और डी के उत्तर शामिल हैं। अभ्यर्थी अपने संबंधित सेट के मॉडल उत्तर की जांच कर सकते हैं और यदि किसी प्रश्न पर आपत्ति है तो 7 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन दावा-आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। मॉडल उत्तर पर प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद आयोग द्वारा अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही आपत्ति दर्ज करने और प्रमाणिक दस्तावेज अपलोड करने की सलाह दी गई है।