मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा पर अमल, कुनकुरी में 1.01 करोड़ रुपये के दो विकास कार्यों को मिली स्वीकृति

Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप जशपुर जिले के कुनकुरी नगर में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर में कुल 1 करोड़ 1 लाख 64 हजार रुपए की लागत से दो महत्वपूर्ण विकास कार्यों को अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें सूर्य नमस्कार चौक और सामुदायिक भवन का निर्माण शामिल है। स्वीकृति मिलने के बाद दोनों कार्यों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री साय ने ग्राम कलिबा में नवनिर्मित कलिबेश्वर महादेव मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान इन दोनों विकास कार्यों की घोषणा की थी। अब घोषणा के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद कुनकुरी में अधोसंरचना विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे।