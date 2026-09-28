मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा पर अमल, कुनकुरी में 1.01 करोड़ रुपये के दो विकास कार्यों को मिली स्वीकृति

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (फोटो सोर्स- @vishnudsai)
Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप जशपुर जिले के कुनकुरी नगर में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर में कुल 1 करोड़ 1 लाख 64 हजार रुपए की लागत से दो महत्वपूर्ण विकास कार्यों को अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें सूर्य नमस्कार चौक और सामुदायिक भवन का निर्माण शामिल है। स्वीकृति मिलने के बाद दोनों कार्यों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री साय ने ग्राम कलिबा में नवनिर्मित कलिबेश्वर महादेव मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान इन दोनों विकास कार्यों की घोषणा की थी। अब घोषणा के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद कुनकुरी में अधोसंरचना विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे।
कुनकुरी नगर के वार्ड क्रमांक 06 में हनुमान टेकड़ी के पास सूर्य नमस्कार चौक का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 76 लाख 81 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। चौक को व्यवस्थित और आकर्षक सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके निर्माण से क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के साथ नगर में एक नए सार्वजनिक स्थल का विकास होगा। स्थानीय स्तर पर यह स्थान कुनकुरी की पहचान को नया स्वरूप देने में भी सहायक होगा।
इसी क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 06, हनुमान टेकड़ी के पास सामुदायिक भवन का निर्माण भी किया जाएगा। इसके लिए 24 लाख 83 हजार रुपए की अंतिम स्वीकृति दी गई है। सामुदायिक भवन बनने के बाद स्थानीय लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए एक सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा। इसके अलावा विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों और स्थानीय कार्यक्रमों के आयोजन में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा।
सूर्य नमस्कार चौक और सामुदायिक भवन के लिए स्वीकृत राशि को जोड़ने पर कुल 1 करोड़ 1 लाख 64 हजार रुपए होती है। दोनों कार्यों को अंतिम मंजूरी मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप दी गई है। स्वीकृति के बाद अब संबंधित विभागों की ओर से निर्माण से जुड़ी आगामी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कार्य पूरा होने के बाद वार्ड क्रमांक 06 और आसपास के क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधाओं के साथ अधोसंरचना में भी विस्तार होगा।
कुनकुरी में दोनों विकास कार्यों को अंतिम स्वीकृति मिलने पर स्थानीय नगरवासियों ने खुशी जताई है। लोगों का कहना है कि विकास कार्यों के पूरा होने से क्षेत्र में नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी और सार्वजनिक आयोजनों के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध होगा। नगरवासियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप कार्यों को स्वीकृति मिलने पर उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। इन दोनों परियोजनाओं के निर्माण से कुनकुरी में सार्वजनिक अधोसंरचना और नगर सौंदर्यीकरण से जुड़े विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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