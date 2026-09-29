CM Sai Schedule: आज रायपुर में व्यस्त रहेगा CM विष्णुदेव साय का दिन, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल

CM Sai Schedule: आज रायपुर में व्यस्त रहेगा CM विष्णुदेव साय का दिन(photo-patrika group)
CM Sai Schedule: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में विभिन्न शासकीय और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनके कार्यक्रम की शुरुआत सुबह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से होगी, जहां वे यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव-2026 में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रालय पहुंचकर परिवहन विभाग, पारस पोर्टल और जल संसाधन विभाग से जुड़ी समीक्षा बैठकों में हिस्सा लेंगे। इन बैठकों में विभागीय योजनाओं, कार्यों की प्रगति और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। शाम को मुख्यमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित सेवा संकल्प यात्रा एवं युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर युवाओं से संवाद करेंगे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुबह 11 बजे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। यहां तीन दिवसीय यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव-2026 का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में शामिल युवा नवोन्मेषी विद्यार्थियों और स्टार्टअप उद्यमियों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में युवाओं के नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है।
IGKV के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री दोपहर 12.30 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे। यहां परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक प्रस्तावित है। बैठक में विभागीय योजनाओं, कामकाज की प्रगति और लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों से परिवहन व्यवस्था और विभागीय सेवाओं से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
इसके बाद दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री पारस पोर्टल की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में पोर्टल के संचालन और उससे जुड़े कार्यों की स्थिति पर चर्चा होगी। संबंधित अधिकारियों से पोर्टल के माध्यम से दी जा रही सेवाओं और प्रगति की जानकारी ली जाएगी।
शाम 5 बजे मुख्यमंत्री जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। बैठक में सिंचाई परियोजनाओं, जल संरक्षण, बांधों और अन्य विभागीय योजनाओं की प्रगति पर चर्चा होगी। अधिकारियों से चल रहे कार्यों की स्थिति और निर्धारित समय-सीमा की जानकारी ली जाएगी।
दिनभर की बैठकों के बाद मुख्यमंत्री शाम 6 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंचेंगे। यहां वे सेवा संकल्प यात्रा एवं युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में युवाओं के साथ संवाद और विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी।
मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम सुबह यूथ कॉन्क्लेव से शुरू होकर विभागीय समीक्षा बैठकों और शाम के युवा संवाद तक चलेगा। दिनभर अलग-अलग विभागों के कामकाज की समीक्षा के साथ युवाओं और स्टार्टअप से जुड़े कार्यक्रम में उनकी भागीदारी रहेगी।
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