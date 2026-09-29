CM Sai Schedule: आज रायपुर में व्यस्त रहेगा CM विष्णुदेव साय का दिन, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल

CM Sai Schedule: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में विभिन्न शासकीय और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनके कार्यक्रम की शुरुआत सुबह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से होगी, जहां वे यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव-2026 में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रालय पहुंचकर परिवहन विभाग, पारस पोर्टल और जल संसाधन विभाग से जुड़ी समीक्षा बैठकों में हिस्सा लेंगे। इन बैठकों में विभागीय योजनाओं, कार्यों की प्रगति और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। शाम को मुख्यमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित सेवा संकल्प यात्रा एवं युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर युवाओं से संवाद करेंगे।