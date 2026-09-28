छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 38 अधिकारियों को मिली नई पोस्टिंग, GAD ने जारी किया आदेश

Transfer News: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने अलग-अलग विभागों में पदस्थ 38 अधिकारियों की नई पदस्थापना का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विभिन्न विभागों में पदस्थ किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक, प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए अधिकारियों को अलग-अलग विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस फेरबदल में गृह, वित्त, जल संसाधन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, वन एवं जलवायु परिवर्तन, चिकित्सा शिक्षा, परिवहन, खनिज साधन, मछली पालन और लोकभवन सचिवालय सहित कई विभाग शामिल हैं।