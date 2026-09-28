छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 38 अधिकारियों को मिली नई पोस्टिंग, GAD ने जारी किया आदेश

मंत्रालय महानदी भवन रायपुर (Photo Patrika)
Transfer News: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने अलग-अलग विभागों में पदस्थ 38 अधिकारियों की नई पदस्थापना का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विभिन्न विभागों में पदस्थ किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक, प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए अधिकारियों को अलग-अलग विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस फेरबदल में गृह, वित्त, जल संसाधन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, वन एवं जलवायु परिवर्तन, चिकित्सा शिक्षा, परिवहन, खनिज साधन, मछली पालन और लोकभवन सचिवालय सहित कई विभाग शामिल हैं।
GAD की ओर से जारी आदेश में अधिकारियों की नई पदस्थापना के साथ संबंधित विभागों का भी उल्लेख किया गया है। इसके तहत अलग-अलग स्थानों पर कार्यरत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। कुछ अधिकारियों को ऐसे विभागों में भेजा गया है, जहां प्रशासनिक कार्यों और विभागीय योजनाओं के संचालन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इस प्रशासनिक फेरबदल को प्रदेश की सरकारी व्यवस्था में अधिकारियों की तैनाती और कार्य विभाजन से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, आदेश में अधिकारियों की पदस्थापना को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रभावी बताया गया है।
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